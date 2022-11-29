Автоэксперт раскрыл способ купить машину почти мгновенно Автоэксперт Архиреев: купить машину почти мгновенно возможно только на вторичном рынке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На автомобильном рынке наметилась тенденция, согласно которой после покупки машины приходится некоторое время ожидать момента, когда авто перейдет в полное владение покупателя, рассказал «Народным Новостям» автоэксперт Виталий Архиреев. По его словам, если требуется купить машину как можно скорее, то следует обратить внимание на вторичный рынок машин. Специалист уточнил, что рынок подержанных авто способен составить конкуренцию рынку новых машин в будущем.

Можно прогнозировать, что основным конкурентом рынка новых автомобилей станет рынок подержанных авто. Он растет с каждым годом, там можно купить машину без ожидания, а также можно выбирать из массы автомобилей, — рассказал Архиреев.

Автоэксперт уточнил, что тенденция, из-за которой автомобиль в России нельзя купить сразу, наметилась еще до начала пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений.

Автоэксперт Вячеслав Субботин ранее рассказал, что одна из самых эффективных мер поддержки автоиндустрии — это программа государственных субсидий. По его словам, такая мера позволяет поддержать как производителей, так и покупателей автомобилей. Специалист отметил, что к практике госсубсидий прибегают все моторизированные страны.