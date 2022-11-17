Автоэксперт рассказал об эффективной мере поддержки автоиндустрии Автоэксперт Субботин назвал госсубсидии эффективной мерой поддержки автоиндустрии

Фото: Анар Мовсумов/РИА Новости

Сборка новых автомобилей на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти

Одна из самых эффективных мер поддержки автоиндустрии — это программа государственных субсидий, рассказал «Слову и Делу» автоэксперт Вячеслав Субботин. По его словам, такая мера позволяет поддержать как производителей, так и покупателей автомобилей. Специалист отметил, что к практике госсубсидий прибегают все моторизированные страны.

Это мировая практика, и все моторизованные страны этим активно пользуются. Это хороший инструмент, если нужно поддержать производителя, поддержать экономическую систему в целом, так как это драйвер промышленности и экономики, — рассказал Субботин.

Автоэксперт добавил, что государственное субсидирование автомобильной промышленности через поддержку индустрии также создает в стране новые рабочие места и способствует росту заработных плат. При этом специалист отметил, что качество производимых машин влияет на эффективность такой меры поддержки. Субботин уточнил, что если машина плохая, субсидирование мало повлияет на ситуацию в индустрии.

Автоэксперт Виталий Архиреев ранее рассказал, что цены на китайские автомобили на российском рынке могут снизиться. По его словам, некоторые китайские бренды сократили стоимость своих машин уже в этом году. Также специалист добавил, что авто из КНР в России могут конкурировать лишь с подержанными машинами и теми, которые ввозятся в страну по параллельному импорту.