Автоэксперт призвал увеличить штрафы для зажиточных водителей Автоэксперт Нестеренко призвал увеличить штрафы для зажиточных водителей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России нужно увеличить штрафы за превышение скорости для зажиточных водителей, чтобы они зависели от их дохода и стоимости автомобиля, предложил автоэксперт Алексей Нестеренко в разговоре с «МК в Питере». Специалист подчеркнул, что в городской черте превышение скорости даже на 10 км/ч уже может стать критичным.

Превышение скорости даже на 10 км/ч уже критично. Человек просто не в состоянии справиться с современными дорожными условиями. Тем более в таких мегаполисах, как Петербург и Москва, где дорожная обстановка меняется мгновенно: вот никого не было, и тут же кто-то выскочил или выехал на дорогу, — аргументировал Нестеренко.

Он считает, что российское законодательство слишком лояльно по отношению к лихачам на дорогах. Автоэксперт напомнил: в России действует нештрафуемый порог, который позволяет превысить скорость на 20 км/ч без риска получить наказание. По его словам, подобных «поблажек» нет ни в одной европейской стране.

Автомобили не рассчитаны на такие превышения скорости, не рассчитаны и шины на такие нагрузки. Поэтому нештрафуемый порог должен быть выше, — резюмировал Нестеренко.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что кодекс наказаний за автомобильные правонарушения надо полностью переписать, власти уже работают над этим. По его словам, подготовленный Госдумой законопроект об отмене штрафов за мелкие нарушения является бесполезным.