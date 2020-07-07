Автоэксперт оценил предложение по изменению вида водительских прав в РФ

https://static.news.ru/photo/d98458f6-c12c-11ea-b835-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Автомобильный эксперт Олег Осипов прокомментировал предложение МВД по внесению изменений в водительские права и свидетельства о регистрации автомобилей. В документах могут появиться надписи на французском и английском языках.

Дублирование надписи на иностранных языках — хорошая идея, если при этом отпадёт необходимость в международных водительских удостоверениях, — считает Осипов.

В беседе с НСН эксперт напомнил , что замена водительских удостоверений требует от водителей дополнительных расходов. По словам специалиста, хотелось бы, чтобы МВД остановилось на каком-либо варианте. Эксперт считает правильным, чтобы водительское удостоверение необходимо было получать один раз, а замена бы проходила автоматически.

Люди в своём большинстве ответственные: если человек понимает, что по состоянию здоровья не может водить машину, он за руль не сядет. Поэтому нет необходимости постоянно получать справки о своём здоровье, которые чаще всего покупаются, — отметил автомобильный эксперт.

Осипов подчеркнул, что в документах снова предложено указывать мощность двигателя, «которая не имеет значения».

NEWS.ru писал, что МВД предложило дополнить бланк водительского удостоверения не только старой надписью PERMIS DE CONDUIRE, но и новой DRIVING LICENCE. В свидетельство о регистрации предложено также добавить информацию о мощности двигателя, а также о дате государственной регистрации для транспортных средств, которые поставлены на учёт в ограниченный срок.