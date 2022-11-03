Автоэксперт объяснил причины скачка продаж отечественных автомобилей Автоэксперт Ракитский: спрос на отечественные автомобили вырос из-за новостного фона

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Скачок продаж автомобилей Lada Granta и Niva обусловлен новостным фоном, рассказал автоэксперт Михаил Ракитский. Спрос на отечественные автомобили, по его мнению, вырос потому, что многие водители уверены в грядущем дефиците запчастей для иномарок. При этом на данный момент проблем с наличием комплектующих в стране нет, уточнил специалист.

Также Ракитский добавил , что если иностранные компании, которые поставляли в страну запчасти, уйдут с российского рынка, то понесут существенные убытки. В таком случае, считает автоэксперт, поставки могут возобновиться.

Насчет того, закончатся запчасти или нет... Все заводы — это рабочие места, наша страна многомиллионная. Если не будут поставлять запчасти, в скором времени поймут, что несут убытки. Думаю, общение насчет поставок продолжится, — добавил Ракитский.

Автоэксперт Иван Зенкевич ранее сообщил, что альтернативой ушедшим с российского рынка производителям шин могут стать не менее качественные и при этом менее дорогие китайские шины. По его словам, цены на них достаточно сильно поднимутся из-за раннего снега и ажиотажа, однако параллельный импорт в любом случае скорректирует ситуацию, а сама она решится в течение нескольких недель.