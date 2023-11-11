Названы два типа БПЛА, используемых Украиной для атак территории России Герой России Липовой: ВСУ применяют два типа БПЛА: самодельные и промышленные

Фото: Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВСУ используют два типа БПЛА для попыток атаковать объекты на территории России: кустарного (до 500 км) и промышленного (до 1000 км) производства, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он отметил, что БПЛА способны доставлять к цели небольшой боезаряд: гранату, мину или противотанковый снаряд.

Есть две категории дронов, используемых ВСУ: промышленного производства с дальностью полета 500–1000 км и кустарного, собранные у кого-то гараже с дальностью полета до 500 км. Они, как правило, несут небольшой заряд: гранату, мину, противотанковый снаряд. Их легко сбить, они не обладают малозаметностью, — подчеркнул Липовой.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обезвредили беспилотник самолетного типа в ночь на 11 ноября. Он заверил, что никто не пострадал.

До этого стало известно, что в Коломне в результате прилета беспилотного летательного аппарата произошел взрыв. Из-за атаки БПЛА в Коломне повреждено одно здание, были выбиты стекла. Пострадавших при этом нет. Утверждалось, что сбитый над Коломной беспилотник пытался атаковать конструкторское бюро машиностроения на Окском проспекте.

Пресс-служба Минобороны России заявила, что ПВО РФ перехватила БПЛА ВСУ над территорией Московской области. В ведомстве отметили, что беспилотник был перехвачен также над Смоленской областью.