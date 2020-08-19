Авиакомпания сообщила, что Навальный в самолёте ничего не ел

https://static.news.ru/photo/23193774-e2b7-11ea-b99c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Впавший в кому в результате токсического отравления оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный во время полёта ничего не ел и не пил. Об этом сообщили в авиакомпании S7, рейсом которой летел Навальный.

В компании подчеркнули, что самочувствие пассажира ухудшилось вскоре после взлёта рейса 2614 Томск — Москва. Находясь на борту Навальный ничего не ел и не пил.

Экипаж сработал быстро и строго в соответствии с процедурами. Бортпроводники разу сообщили об инциденте командиру воздушного судна, который посадил лайнер в ближайшем аэропорту в Омске. Затем, после дозаправки, самолёт отправился в Москву. В Омске остались ещё два человека, летевшие с Навальным, — передаёт сообщение авиакомпании ТАСС.

Самолёт с политиком совершил экстренную посадку утром 20 августа 2020 года в Омске из-за того, что политику стало плохо во время полёта. По информации пресс-секретаря оппозиционера Киры Ярмыш, политик находится в коме. По одной из имеющихся версий, Навальному подмешали в чай вещество, вызывающее галлюцинации и быстро попавшее в кровь через горячую жидкость.

Сейчас блогер находится в тяжёлом состоянии. Он впал в кому, результаты его анализов пока неизвестны.

Как ранее писал NEWS.ru, пассажир, летевший одним рейсом с Навальным, рассказал подробности происходившего на борту.