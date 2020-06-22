Авиакомпания «Россия» возобновила рейсы в Сочи

Авиакомпания «Россия», которая входит в группу «Аэрофлот», в ночь на 22 июня отправила из московского аэропорта Шереметьево два рейса в Сочи. В Краснодарском крае с 21 июня снят ряд ограничений для отдыхающих.
Рейсы на черноморский курорт возобновляются в рамках совместной с оператором «Библио-Глобус» переработанной программы туристических полётов,
Отмечается, что туристические рейсы авиакомпания собирается возобновить ещё в три российских города — Анапу, Симферополь и Калининград.
Ранее NEWS.ru сообщал, что доля забронированных билетов на внутренние рейсы авиакомпаний-лоукостеров от всех бронирований в РФ выросла за первую половину 2020 года до 24,1% с 19,4% годом ранее. Также граждане России стали чаще летать без багажа — доля таких тарифов выросла с 32 до 45%.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен