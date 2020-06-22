Авиакомпания «Россия» возобновила рейсы в Сочи

Фото: NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что больничные койки, которые ранее были перепрофилированы для пациентов с коронавирусом, вернут к оказанию плановой помощи. Речь идёт о трёх тысячах коек.

На этой неделе будет принято тоже решение о переводе в нормальную работу ещё трёх тысяч коек, потому что они стоят полупустые, — сообщается на сайте мэра Москвы. В России с...