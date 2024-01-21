У компании «Атлетик-групп», которой принадлежал пропавший в Афганистане самолет Falcon 10, нет достоверных данных о крушении лайнера, заявила руководитель организации Екатерина Агапова. В беседе с NEWS.ru она сообщила, что сейчас в компании пытаются разобраться в ситуации.
Еще ничего не известно, сейчас пытаюсь разобраться в ситуации и понять, что произошло. Пока никаких подтвержденных данных нет, — сказала Агапова.
Ранее в Росавиации сообщили, что Falcon 10 был зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ. На борту лайнера могли находиться два пассажира и четыре члена экипажа. Двое из них россияне. По информации агентства, воздушное судно принадлежит не только ООО «Атлетик-групп», но и частному лицу.
Также появилась информация о том, что самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан. Источники рассказали, что самолет отклонился от первоначального курса.
В Сети появились кадры, которые, предположительно, сняты после падения лайнера, выполнявшего чартерный рейс в Москву. Подлинность видеозаписи пока официально не подтверждена. В настоящий момент в зоне предполагаемого крушения самолета Falcon 10 ведутся поиски.