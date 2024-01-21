«Атлетик-групп» прокомментировали новость о потерпевшем крушение Falcon 10 Глава «Атлетик-групп» Агапова: подтвержденных данных о крушении Falcon 10 нет

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

У компании «Атлетик-групп», которой принадлежал пропавший в Афганистане самолет Falcon 10, нет достоверных данных о крушении лайнера, заявила руководитель организации Екатерина Агапова. В беседе с NEWS.ru она сообщила, что сейчас в компании пытаются разобраться в ситуации.

Еще ничего не известно, сейчас пытаюсь разобраться в ситуации и понять, что произошло. Пока никаких подтвержденных данных нет, — сказала Агапова.

Ранее в Росавиации сообщили, что Falcon 10 был зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ. На борту лайнера могли находиться два пассажира и четыре члена экипажа. Двое из них россияне. По информации агентства, воздушное судно принадлежит не только ООО «Атлетик-групп», но и частному лицу.

Также появилась информация о том, что самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан. Источники рассказали, что самолет отклонился от первоначального курса.

В Сети появились кадры, которые, предположительно, сняты после падения лайнера, выполнявшего чартерный рейс в Москву. Подлинность видеозаписи пока официально не подтверждена. В настоящий момент в зоне предполагаемого крушения самолета Falcon 10 ведутся поиски.