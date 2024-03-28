Аспирант МГУ получил новый срок, уже сидя в колонии Математик Мифтахов получил четыре года за оправдание терроризма в колонии

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Азат Мифтахов

Математик, бывший аспирант МГУ Азат Мифтахов получил четыре года лишения свободы за оправдание терроризма, сообщает его группа поддержки в Telegram. Новый срок ему дали уже во время нахождения в колонии за хулиганство. Как постановил суд, молодой человек в разговоре с сокамерниками одобрил поступок Михаила Жлобицкого, подорвавшего здание ФСБ в Архангельске в 2018 году.

Первые 2,5 года Мифтахов проведет в тюрьме, затем будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Гособвинение попросило назначить три года колонии. В последнем слове математик заявил о фальсификации доказательств, «как и пять лет назад». Адвокат подсудимого просила снять с него обвинения, назвала возбуждение дела незаконным, а показания свидетелей — ложными.

Зимой 2021 года его приговорили к шести годам колонии по делу о хулиганстве. По версии следствия, в 2018 году анархисты разбили окно офиса «Единой России» и кинули внутрь дымовую шашку. Мифтахов отрицал причастность.

4 сентября его задержали на выходе из колонии. Ранее Росфинмониторинг внес Мифтахова в перечень экстремистов и террористов. В 2019 году ему предъявили обвинение по статье 213 УК РФ. По данным следствия, бывший студент разбил окно в офисе «Единой России», после чего закинул туда дымовую шашку.