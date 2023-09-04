Экс-аспиранта МГУ Мифтахова задержали на выходе из колонии Экс-аспиранта МГУ Мифтахова задержали на выходе из колонии в рамках нового дела

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Азат Мифтахов

Сотрудники ФСБ задержали на выходе из колонии бывшего аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова в рамках нового уголовного дела, сообщила ТАСС адвокат Светлана Сидоркина. Он уже отбыл срок по статье о хулиганстве. Теперь Мифтахову вменяют призывы к осуществлению террористической деятельности, уточнила юрист.

Азата только что задержали при выходе из колонии, где он отбыл срок, для доставления в кировское управление УФСБ. Следователи планируют сегодня предъявить ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), — сообщила Сидоркина.

Обвинение планирует настаивать на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, добавила адвокат.

Пока Мифтахов отбывал срок в колонии, его допросили в качестве подозреваемого. Экс-аспирант отказался свидетельствовать против себя, воспользовавшись статьей 51 в Конституции РФ.

Ранее Росфинмониторинг внес Мифтахова в перечень экстремистов и террористов. В 2019 году ему предъявили обвинение по статье 213 УК РФ. По данным следствия, бывший студент разбил окно в офисе «Единой России», после чего закинул туда дымовую шашку.