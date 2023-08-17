Росфинмониторинг внес анархиста Мифтахова в перечень экстремистов

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Азат Мифтахов

Анархист Азат Мифтахов внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, о чем свидетельствуют данные на сайте ведомства. Ранее он был приговорен к шести годам лишения свободы по делу о нападении на офис партии «Единая Россия». Сам осужденный отрицает свою вину и утверждает, что следователи получили от него показания с помощью пыток.

В списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга он значится под номером 8027.

Математик и выпускник МГУ был задержан в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении взрывчатых веществ. Однако в конечном счете ему предъявили обвинение по ст. 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, Мифтахов и его соратники разбили окно в офис «Единой России», после чего закинули внутрь дымовую шашку.

Ранее в список террористов и экстремистов был внесен владелец ликеро-водочных заводов «Русский Север» и «Родник и К» Александр Беспалов. С начала июля предприниматель находится под следствием. Его обвиняют в даче взятки, бизнесмену грозит до 12 лет лишения свободы. Всего в списке Росфинмониторинга значатся 13,3 тысячи физических лиц и 546 различных организаций.