Росфинмониторинг внес владельца завода «Русский север» в список террористов Владельца производивших водку «Хортиця» заводов Беспалова внесли в список террористов

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Александр Беспалов

Владелец ликеро-водочных заводов «Русский север» и «Родник и К» Александр Беспалов внесен в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму, сообщается в реестре Росфинмониторинга. С начала июля предприниматель находится под арестом по обвинению в даче взятки, совершенной группой лиц. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее заводами, производящими водку «Хортиця», владел украинский предприниматель, глава холдинга Global Spirits Евгений Черняк. Он также был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Бизнесмен был объявлен в розыск по обвинению в финансировании Вооруженных сил Украины. По данным Следственного комитета РФ, Черняк приобрел для ВСУ товары общей стоимостью в 90 млн рублей. Ему грозит тюремный срок по статье 205.1 Уголовного кодекса России «Финансирование терроризма».

Холдинг Global Spirits выпускал спиртные напитки под брендами «Хортиця», «Мороша», «Первак», Blagoff и другими. В его активах находится Одесский коньячный завод. После начала специальной военной операции на Украине холдинг отозвал лицензии на производство продукции на российском и белорусском рынках. Слушания по отзыву лицензии проходили в суде Кипра.