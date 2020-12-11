Аршавин продемонстрировал друзьям новую избранницу

https://static.news.ru/photo/b2b833a2-3bd7-11eb-b586-fa163e074e61_660.jpg Андрей Аршавин Фото: vk.com/arshavin_fanclub

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин встретил новую девушку. Видео футболиста с ней опубликовала экс-супруга Александра Кержакова Милана Тюльпанова.

На вечеринке, кадры с которой опубликовала Тюльпанова, в числе гостей присутствовали Андрей Аршавин и его избранница. При этом футболист весь вечер говорил только со своей спутницей и не сводил с неё влюблённых глаз.

Более того, Милана отметила аккаунты влюблённых, так что новую пассию Аршавина можно рассмотреть во всех деталях. Зовут девушку Татьяна Козырнова. Судя по фото в Instagram, Татьяна увлекается спортом и имеет отношение к бьюти-индустрии. Однако общих с Андреем Аршавиным снимков в аккаунте красотки пока нет, зато есть посты, свидетельствующие о том, что девушка влюблена, передаёт Teleprogramma.pro

Мой любимый человек сказал мне сегодня: «Ты необычайно прекрасна», — цитирует издание слова Татьяны.

Ранее сообщалось, что Аршавин продолжает судиться с бывшей гражданской супругой Юлией Барановской, воспитывающей троих общих с ним детей. Суд удовлетворил его требование о снижении суммы алиментов, однако Юлия и её представители намерены подать апелляцию. Адвокат Тимур Матвеев объяснил, сколько на самом деле Аршавин должен платить.

Изначально Аршавин выплачивал именно 50% от своих доходов. Однако требование снизить сумму алиментов он аргументировал тем, что после завершения карьеры футболиста он стал получать гораздо меньше денег.

Ранее NEWS.ru писал, что согласно решению суда теперь Аршавин должен выделять на детей 3/8 своих доходов. Отмечается, что в 2019 году он выплачивал за каждого ребёнка приблизительно по 300 тысяч рублей.