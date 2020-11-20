Суд удовлетворил требование Аршавина о снижении суммы алиментов

https://static.news.ru/photo/af426cd0-2b45-11eb-80b7-fa163e074e61_660.jpg Андрей Аршавин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Судебное разбирательство между бывшим футболистом Андреем Аршавиным и Юлией Барановской длилось на протяжении полугода. 20 ноября суд удовлетворил требование экс-футболиста о снижении суммы алиментов, которые он платит за троих детей от телеведущей.

Примечательно, что Аршавин не стал избегать финального заседания суда. Он не произносил речь и ограничился лишь одобрением действий своих юристов. Известно, что защитники Барановской собираются в скором времени обжаловать решение суда, пишет StarHit.

По словам адвоката Барановской Тимура Матвеева, размер алиментов был снижен до трёх восьмых от доходов. В 2019 году Аршавин платил за каждого ребёнка порядка 300 тысяч рублей.

Незарегистрированный брак Аршавина и Барановской длился на протяжении 10 лет. В 2013 году пара рассталась, у телеведущей осталось трое детей от бывшего футболиста, который завершил свою спортивную карьеру в 2018 году. В том же году Аршавину снизили размер выплат за детей, однако итоговая сумма показалась экс-футболисту завышенной.

Ранее NEWS.ru писал, что Барановская обмолвилась, как на самом деле её бывший муж Андрей Аршавин получил многомиллионный контракт. Оказалось, что телеведущая подсказала ему попросить больше у руководства «Арсенала».

Когда ведущая и футболист только начали встречаться, никакого хорошего контракта у Аршавина не было, чаще всего он сидел на скамейке запасных.