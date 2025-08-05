Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 05:09

Ароматная вертута в лаваше — идеальный завтрак за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вертута с творогом — это простое и вкусное блюдо, которое станет отличным вариантом для сытного завтрака или перекуса. Нежная творожная начинка с зеленью в хрустящем лаваше получается сочной и ароматной. Приготовление занимает минимум времени, а результат всегда радует насыщенным вкусом.

Ингредиенты:

  • лаваш — 240 г;
  • творог — 800 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • греческий йогурт — 200 г;
  • зеленый лук — пучок;
  • укроп — пучок;
  • соль — по вкусу;
  • растительное масло — для смазывания.

Приготовление:

  1. Творог смешайте с яйцами и йогуртом.
  2. Зелень мелко нарежьте, добавьте к творожной массе.
  3. Посолите по вкусу, тщательно перемешайте.
  4. Лаваш разложите на рабочей поверхности, равномерно распределите начинку.
  5. Аккуратно сверните рулетом, смажьте растительным маслом.
  6. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистой корочки.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка под шубой. Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

еда
рецепты
завтраки
лаваш
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Дании потребовали убрать «порнографическую» русалку
Выбивает слезу: хреновина с черносливом для истинных ценителей
Кадыров раскрыл состояние своего здоровья
Крестник Матвиенко предложил две кандидатуры на звание врага народа России
Военэксперт рассказал о начале уличных боев в Купянске
Ушел из жизни бывший президент Румынии Илиеску
Украина усилила репрессии против «отмененного» продюсера Quest Pistols
В РПЦ раскрыли число находящихся в зоне СВО священников
Европу предупредили о последствиях от снятия в России моратория на РСМД
Стало известно о массовой мобилизации лиц с особым статусом на Украине
РФ сняла запрет на РСМД. Европа в ужасе: теперь «Орешник» ударит по НАТО?
Штормовой ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Мужчина ради свадьбы 17 раз принудил невесту к занятию проституцией
В Сети появилась карта продвижения ВС России в Днепропетровской области
В Чечне усилили борьбу с фейками в соцсетях
Разбившего голову туриста эвакуировали с горы Белуха на вертолете Ми-8
Пьяный россиянин угнал машину бабушки, пока она лежала в реанимации
ВСУ обстреляли из HIMARS химический завод в Горловке
Известный актер из фильма «Солнечный удар» скончался перед днем рождения
Самый толстый россиянин может умереть в Нижнем Новгороде
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.