Ароматная вертута в лаваше — идеальный завтрак за 15 минут

Вертута с творогом — это простое и вкусное блюдо, которое станет отличным вариантом для сытного завтрака или перекуса. Нежная творожная начинка с зеленью в хрустящем лаваше получается сочной и ароматной. Приготовление занимает минимум времени, а результат всегда радует насыщенным вкусом.
Ингредиенты:
- лаваш — 240 г;
- творог — 800 г;
- яйца — 3 шт.;
- греческий йогурт — 200 г;
- зеленый лук — пучок;
- укроп — пучок;
- соль — по вкусу;
- растительное масло — для смазывания.
Приготовление:
- Творог смешайте с яйцами и йогуртом.
- Зелень мелко нарежьте, добавьте к творожной массе.
- Посолите по вкусу, тщательно перемешайте.
- Лаваш разложите на рабочей поверхности, равномерно распределите начинку.
- Аккуратно сверните рулетом, смажьте растительным маслом.
- Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистой корочки.
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