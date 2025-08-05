Ароматная вертута в лаваше — идеальный завтрак за 15 минут

Вертута с творогом — это простое и вкусное блюдо, которое станет отличным вариантом для сытного завтрака или перекуса. Нежная творожная начинка с зеленью в хрустящем лаваше получается сочной и ароматной. Приготовление занимает минимум времени, а результат всегда радует насыщенным вкусом.

Ингредиенты:

лаваш — 240 г;

творог — 800 г;

яйца — 3 шт.;

греческий йогурт — 200 г;

зеленый лук — пучок;

укроп — пучок;

соль — по вкусу;

растительное масло — для смазывания.

Приготовление:

Творог смешайте с яйцами и йогуртом. Зелень мелко нарежьте, добавьте к творожной массе. Посолите по вкусу, тщательно перемешайте. Лаваш разложите на рабочей поверхности, равномерно распределите начинку. Аккуратно сверните рулетом, смажьте растительным маслом. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистой корочки.

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