Российская армия со временем может перейти полностью на контрактную службу. Но при этом будет мобилизационный резерв, который в данное время формируется из солдат срочной службы.
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Я думаю, что со временем, может, мы и перейдем на полное оснащение армии контрактниками, но пока существует именно такая система комплектования Вооруженных Сил, которая позволяет и контрактников содержать, и срочников готовить, — пояснил военачальник.
Сейчас, говорит Бондарев, интерес к армейской службе поддерживает принятый в 2017 году закон, который запрещает 10 лет работать на госслужбе лицам, не прошедшим службу в армии без законных оснований. И если срочники сейчас составляют мобилизационный резерв, то контрактники в армии могут сделать карьеру.
Контрактник высоко подготовлен, обучен, как правило, он имеет среднее специальное образование. Есть контрактники с высшим образованием, позволяющим дальше расти по службе, — сказал сенатор.
Ранее NEWS.ru сообщал, что представители Вооружённых сил России сообщили о принятии на военную службу по контракту в 2019 году более 50 тысяч солдат. Также министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что рост числа контрактных военнослужащих в РФ вырастет до 475,6 тысячи человек до конца 2025 года.
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