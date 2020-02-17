https://static.news.ru/photo/0354975c-514a-11ea-9d91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская армия со временем может перейти полностью на контрактную службу. Но при этом будет мобилизационный резерв, который в данное время формируется из солдат срочной службы.

Об этом рассказал глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев в интервью ТАСС. Набор по срочной службе, который проходит два раза в год, позволяет набирать на службу по 150 тыс. человек и более. Люди хотят служить в армии, уверен Бондарев.

Я думаю, что со временем, может, мы и перейдем на полное оснащение армии контрактниками, но пока существует именно такая система комплектования Вооруженных Сил, которая позволяет и контрактников содержать, и срочников готовить, — пояснил военачальник.

Сейчас, говорит Бондарев, интерес к армейской службе поддерживает принятый в 2017 году закон, который запрещает 10 лет работать на госслужбе лицам, не прошедшим службу в армии без законных оснований. И если срочники сейчас составляют мобилизационный резерв, то контрактники в армии могут сделать карьеру.

Контрактник высоко подготовлен, обучен, как правило, он имеет среднее специальное образование. Есть контрактники с высшим образованием, позволяющим дальше расти по службе, — сказал сенатор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представители Вооружённых сил России сообщили о принятии на военную службу по контракту в 2019 году более 50 тысяч солдат. Также министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что рост числа контрактных военнослужащих в РФ вырастет до 475,6 тысячи человек до конца 2025 года.