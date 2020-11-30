Аналитики рассказали, как приложения шпионят за россиянами

https://static.news.ru/photo/a5296da4-3322-11eb-bf8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальные сети и портал госуслуг в своих приложениях собирают больше всего данных о россиянах. В списке лидеров по такому любопытству также банковские сервисы.

Самыми ярыми собирателями информации оказались «ВКонтакте» (доля собираемых данных — 83,3%), «Одноклассники» и «Госуслуги» (по 63,3%). Facebook, «Тинькофф» и «Сбербанк Онлайн» (по 56,7%). В перечне также также приложения как Ozon, «Мегафон», HeadHunter, TikТok, Wildberries, AliЕxpress, «Юла», Uber, «Яндекс.Маркет». Самой скромной в этом отношении оказалась соцсеть Instagram с наименьшей долей собираемых данных (36,7%).

Список «любопытных» приложений составили эксперты информационно-аналитического агентства TelecomDaily. Для исследования они отобрали 100 мобильных сервисов для Android и iOs на основании данных о количестве их загрузок. Проверка проводилась по 30 параметрам данных, которые были приняты за 100%. Оценка производилась путём установки приложений на смартфоны, регистрации в них и изучения политик конфиденциальности, сообщает ПРАЙМ.

Аналитики проверяли, хранят ли приложения имена, фамилии, данные о семейном положении, образовании и работе, электронные адреса и номера мобильных телефонов, а также ряд других параметров — от местоположения и доступа к контактам до модели смартфона, данных о мобильной сети и Wi-Fi, а также рекламного ID.

Сам факт того, что приложения собирают данные о пользователях, известен давно. Отдельный вопрос — как хранится полученная информация и насколько её передача безопасна, отметили эксперты.

Ранее, как писал NEWS.ru, компания Facebook выплатила штраф за нарушение закона о персональных данных, наложенный на неё судом. Сумма взыскания составила 4 млн рублей.