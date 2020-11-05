Может ли старость помешать Джо Байдену управлять США

Политик Джо Байден лидирует на выборах в США. Как и его главный противник этот кандидат находится в почётном возрасте, 20-го ноября ему исполнится 78 лет. Согласно классификации ВОЗ, такой возраст считается старческим. В большинстве стран мира люди в этот период жизни уже не работают и находятся на пенсии. Может ли глубоко пожилой человек активно работать NEWS.ru выяснил у геронтологов и психологов.

С возрастом человек становится физически слабее и менее выносливым, повышается утомляемость, ухудшается слух и зрение. Это, конечно, может помешать Байдену выполнять обязанности президента страны. Что касается когнитивных функций мозга (восприятие информации, её обработка, анализ), в преклонном возрасте они снижаются далеко не у всех, сообщила в беседе с NEWS.ru главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва. Она подчеркнула, что сама по себе старость — это не диагноз. Слабоумие и плохая память не являются её неизменными спутниками.

У кого-то когнитивный дефицит развивается уже в 60 лет, у кого-то — и в 90 его может не быть. Это зависит от особенностей индивидуума. Поэтому нельзя утверждать, что в 78 лет люди не способны управлять государством. Ольга Ткачёва главный гериатр Минздрава России главный гериатр Минздрава России

В России и мире с каждым годом увеличивается продолжительность жизни. Кроме того, всё больше людей проводят её активно. На Западе 80-летние люди занимаются спортом, путешествуют и даже вступают в брак. До России эта тенденция, по мнению главного гериатра, также доходит.

Степень активности в преклонном возрасте зависит от генетики только на 20%. Остальное — это образ жизни, экология, отсутствие или наличие вредных привычек, социальная активность. Чем выше уровень образования у человека, тем больше вероятность, что старость у него будет нескучная, добавила Ткачёва.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В развитых странах в высших слоях общества принято вести здоровый образ жизни, это позволяет сдвинуть возрастной интервал на 15 лет назад. Поэтому, можно считать, что политику всего 63 года, сообщил в беседе с NEWS.ru кандидат биологических наук, геронтолог, сотрудник Института биохимической физики РАН Валерий Мамаев. Правда стрессы, без которых на высоком посту не обойтись, могут пошатнуть физическое и психическое здоровье Джо Байдена, отметил эксперт. Случиться это или нет — зависит от медикаментозной терапии, которые должны подобрать его врачи. Многие современные препараты способы полностью нивелировать влияние этих факторов на организм.

Бесконечное решение новых задач, так называемый мозговой штурм, является настоящим эликсиром молодости, об этом сообщила в беседе с NEWS.ru психоаналитик Людмила Полянова. Люди, занимающиеся умственной работой, стареют медленнее и выглядят лучше своих сверстников, сидящих на кресле-качалке и смотрящих телевизор.

К тому же физиологический возраст не всегда равен психологическому, который может достичь отметки, например, в 35 лет и больше не меняться. Поэтому далеко не все пожилые люди обладают закостенелым сознанием и излишним консерватизмом.

Серьёзно влияет на человека среда, в которой он живёт и работает. Молодость сохраняет окружение. Например, доказано, если пожилой и активный человек попадает в дом престарелых, он быстро начинает вести себя по-стариковски. И наоборот, окружённый молодыми студентками преподаватель, сохраняет свежий взгляд на мир.

Спорт также помогает сохранить в старости ясный ум, к такому выводу пришли учёные из Института Купера в США. В течение 25 лет они наблюдали 19 тысяч человек и пришли к выводу, что у пациентов с плохим уровнем физподготовки, спустя годы начала развиваться деменция. Поэтому одним из лучших способов предупредить заболевание и поддерживать когнитивные функции мозга — занятия физкультурой и спортом.