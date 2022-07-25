Алису Теплякову и ее брата хотят отправить в «Синергию» Отец Алисы Тепляковой подал документы на нее и ее брата Хеймдалля в «Синергию»

Фото: synergy.ru

↵Алиса Теплякова и ее брат Хеймдалль подали документы на поступление в университет «Синергия», сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. Ректор университета Артем Васильев в свою очередь предложил ввести возрастной ценз для абитуриентов по всей стране. Отдельно отмечается, что в Синергии есть ограничения для поступающих. Поступить в университет может абитуриент, достигший 14 лет.

Инициатива ректора Университета «Синергия» о внесении изменений в правила приема поступающих на программы высшего образования была вызвана подачей документов на поступление 22 июля Евгением Тепляковым на своих детей: дочь Алису Теплякову и сына Хеймдалля Теплякова, на момент подачи документов которым было девять и восемь лет соответственно, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в СМИ появилась информация, что Алиса Теплякова перевелась из МГУ в РУДН. Студентка факультета психологии так и не сдала зимнюю сессию. Позже в университете дружбы народов опровергли эту информацию, назвав ее недостоверной.

Также стало известно, что в МГУ собирается поступать восьмилетний брат Тепляковой Хеймдалль. Об этом в своём блоге сообщил отец детей, Евгений Тепляков. По словам Теплякова-старшего, мальчик сдал ЕГЭ с «шикарными баллами» и собирается поступать на мехмат.