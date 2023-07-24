Александр Васильев назвал две причины приостановки «Модного приговора» Историк моды Васильев: «Модный приговор» приостановлен из-за ухода брендов и смены риторики

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Васильев

Историк моды, ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев рассказал NEWS.ru, что программа вряд ли вернется в эфир, так как из России ушли зарубежные магазины, где стилисты могли подобрать элементы цельного образа от обуви до аксессуаров. Второй причиной Васильев назвал политику государства.

Я не знаю, планирует ли Первый канал возобновлять проект «Модный приговор», думаю, что сейчас это невозможно. Первая причина — из России ушли европейские рекламодатели. Также вся одежда, которая была использована в проекте «Модный приговор», поставлялась в основном из двух магазинов: ZARA и H&M. Как известно, оба эти бренда прекратили свое существование в России, — сказал Васильев.

Он уточнил, что магазинов, где можно купить все: от обуви до аксессуаров, очень мало, а стилистам неудобно ездить в разные места, чтобы собрать полноценный образ.

Васильев добавил, что мода пришла в Россию из Европы, но руководство Первого канала хотело сосредоточиться на стиле одежды российских регионов.

Еще одна причина — полное изменение политики государства, которое не хочет признать сегодня европейские ценности. <...> На Первом канале мне сказали, что риторика должна быть изменена в этом плане. То есть программа должна рекламировать уральский, волжский и сибирский стили. Это тоже интересный формат, но только на одну программу, а проект, напомню, ежедневный, — сказал Васильев.

«Модный приговор» выходил на Первом канале 15 лет: с 30 июля 2007 года до 3 марта 2022 года.

Ранее бывший сотрудник телеканала заявил, что после начала СВО место развлекательных программ на Первом в будни заняли общественно-политические, аналитические и новостные программы. Поэтому «Модный приговор» не появится в эфире в обозримом будущем.