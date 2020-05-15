Актёр Устинов устроился доставщиком еды

Актёр Павел Устинов из-за пандемии коронавируса вынужден был устроиться доставщиком еды. Об этом сообщил журнал «СтарХит».
Устинов известен участием в беспорядках в прошлом году в Москве. Его даже приговорили к трём с половиной годам за вывихнутое плечо росгвардейца, который его задерживал, но позднее срок заменили на условный.
В этом году актёра ждали новые испытания. Буквально за неделю до начала пандемии он прошёл несколько кастингов на съёмки, но теперь проекты заморожены, театры закрыты. Пришлось пойти в курьеры по доставке еды.
Я нашёл вакансию, созвонился с работодателем. Главным критерием были заработная плата и чтобы я не засорял свой мозг лишней информацией, — цитирует издание актёра.
Он добавил, что продолжает оттачивать мастерство самостоятельно и надеется на скорое возвращение на сцену. Устинов считает, что сейчас главное — держать себя в тонусе.
Как писал NEWS.ru ранее, вдова Николая Караченцова сообщила, что она проводит самоизоляцию из-за коронавируса на своей даче в Подмосковье без денег. Людмила Поргина отметила, что раньше она постоянно получала гонорары за съёмки в телепередачах, а сейчас этого нет. Она также пожаловалась на высокие налоги и расходы на домашних питомцев.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен