Актёр Устинов устроился доставщиком еды

https://static.news.ru/photo/dfb6aba6-a337-11ea-a0c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Павел Устинов из-за пандемии коронавируса вынужден был устроиться доставщиком еды. Об этом сообщил журнал «СтарХит».

Устинов известен участием в беспорядках в прошлом году в Москве. Его даже приговорили к трём с половиной годам за вывихнутое плечо росгвардейца, который его задерживал, но позднее срок заменили на условный.

В этом году актёра ждали новые испытания. Буквально за неделю до начала пандемии он прошёл несколько кастингов на съёмки, но теперь проекты заморожены, театры закрыты. Пришлось пойти в курьеры по доставке еды.

Я нашёл вакансию, созвонился с работодателем. Главным критерием были заработная плата и чтобы я не засорял свой мозг лишней информацией, — цитирует издание актёра.

Он добавил, что продолжает оттачивать мастерство самостоятельно и надеется на скорое возвращение на сцену. Устинов считает, что сейчас главное — держать себя в тонусе.

Как писал NEWS.ru ранее, вдова Николая Караченцова сообщила, что она проводит самоизоляцию из-за коронавируса на своей даче в Подмосковье без денег. Людмила Поргина отметила, что раньше она постоянно получала гонорары за съёмки в телепередачах, а сейчас этого нет. Она также пожаловалась на высокие налоги и расходы на домашних питомцев.