Актрису Захарову обвинили в любви к чрезмерной «пластике»

https://static.news.ru/photo/810c8d98-0d70-11eb-9584-fa163e074e61_660.jpg Александра Захарова Фото: dima_pevtsov/instagram.com

Актриса Александра Захарова показала свой новый образ после пластической операции. Пользователи Сети «заклевали» её.

Как пишут «Невские новости», поводом для хейтеров стало видео с Александрой Захаровой, которое любезно снял её коллега Дмитрий Певцов.

Александра — талантливая актриса, светлый, душевный человек и настоящий друг! Это я сказал! Заходите к ней в инст-гости, не пожалеете, — цитирует сопровождавшие видео слова Певцова издание.

Отмечается, что россияне не смогли сдержать эмоций после того, как увидели новый образ актрисы Александры Захаровой. Поклонники пришли в недоумение: что стало с внешним видом любимой актрисы? В комментариях люди отмечали чрезмерную любовь к «пластике» и даже сравнивали её с Гурченко, которая, как известно, не раз прибегала к помощи хирурга.

Как писал NEWS.ru, Захарова, дочь покойного худрука «Ленкома» Марка Захарова, состоит на учёте в наркологической клинике. Народная артистка России испытывает проблемы с алкоголем. О том, что у него на учёте состоит именитая пациентка, рассказал главврач клиники Дмитрий Вашкин.