Актер Огурцов объяснил, за что «Родина-мать не простит» Навального Актер Огурцов: Родина не простит Навального за предательство

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Алексей Огурцов

Смерть оппозиционного политика Алексея Навального — трагедия для его близких, заявил актер Алексей Огурцов во время пресс-конференции на тему «Черный список „запрещенных“ артистов. Кого и как закрывают», передает корреспондент NEWS.ru. Однако, считает артист, за предательство «Родина-мать его не простит».

[Смерть Алексея Навального] — это большая трагедия прежде всего для его близких, для семьи. Но то, что он предатель, и то, что он открыто это говорил, наверное, Родина-мать [за это] его не простит, — сказал Огурцов.

До этого трагедией для близких политика назвал смерть Навального глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. При этом он добавил, что не считает оппозиционера патриотом, и заявил, что тот «продался» Западу.

О смерти осужденного оппозиционера сообщила пресс-служба УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. По данным ведомства, после прогулки Навальный почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. По данным судмедэкспертов, причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ФСИН занимается всеми проверками. По его словам, в этом вопросе не требуется особых поручений. Он добавил, что российский лидер проинформирован о смерти политика.