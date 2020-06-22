Акция «Свеча памяти» проходит в российских городах

https://static.news.ru/photo/fe443f40-b424-11ea-9486-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Акция «Свеча памяти», приуроченная к началу Великой Отечественной войны, проходит в эти часы в российских городах. Война началась в четыре часа утра 22 июня 79 лет назад.

В ночь накануне этой даты принято зажигать свечи в память о погибших. Гореть они будут до самого утра.

В Москве на Крымской набережной люди зажгли 1418 свечей, каждая из которых символизирует один день войны, сообщает Пятый канал. Ровно в четыре часа зазвучит документальная запись сообщения Левитана о начале войны.

Жители Керчи выложили на площади Ленина из горящих лампад изображение памятника «Тыл — фронту», который стоит в Магнитогорске. В Махачкале люди собрались у Вечного огня со свечами в руках. Дань погибшим у мемориала отдают даже маленькие дети. В небо в память о жертвах Великой Отечественной войны запущены бумажные фонарики и воздушные шары.

Ранее NEWS.ru сообщал, что свечи на могилах советских солдат, которые погибли на территории Литвы во время Великой Отечественной войны, зажгли в прошлом году поисковики-активисты. Такая акция в столице балтийского государства прошла уже в десятый раз.