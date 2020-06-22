Акция «Свеча памяти» проходит в российских городах

Акция «Свеча памяти», приуроченная к началу Великой Отечественной войны, проходит в эти часы в российских городах. Война началась в четыре часа утра 22 июня 79 лет назад.
В ночь накануне этой даты принято зажигать свечи в память о погибших. Гореть они будут до самого утра.
В Москве на Крымской набережной люди зажгли 1418 свечей, каждая из которых символизирует один день войны,
Жители Керчи выложили на площади Ленина из горящих лампад изображение памятника «Тыл — фронту», который стоит в Магнитогорске. В Махачкале люди собрались у Вечного огня со свечами в руках. Дань погибшим у мемориала отдают даже маленькие дети. В небо в память о жертвах Великой Отечественной войны запущены бумажные фонарики и воздушные шары.
Ранее NEWS.ru сообщал, что свечи на могилах советских солдат, которые погибли на территории Литвы во время Великой Отечественной войны, зажгли в прошлом году поисковики-активисты. Такая акция в столице балтийского государства прошла уже в десятый раз.
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