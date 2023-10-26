«Аэрофлот» призвали не аннулировать «ошибочные» билеты в Таиланд Глава Союза потребителей Шелищ: пассажиры не виноваты в ошибке «Аэрофлота»

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту острова Пхукет в Таиланде

Союз потребителей России призвал ПАО «Аэрофлот» отменить произведенное аннулирование сверхдешевых билетов в Таиланд, проданных из-за технической ошибки, и возместить пассажирам убытки, сообщает «Парламентская газета». Как подчеркнул в беседе с изданием председатель общественной организации Петр Шелищ, за инцидент с сотнями авиабилетов, проданных по 15–20 тысяч рублей, должна нести ответственность авиакомпания, а не пассажиры.

Чем отличается техническая ошибка программиста или кого-то еще, в результате которой на сайте продавца цена уменьшилась во много раз, от технической ошибки того же сантехника, в результате которой прорвало трубу и был испорчен товар на складе? — пояснил Шелищ.

Он подчеркнул, что закон в этом вопросе — на стороне покупателей. Союз потребителей в письме «Аэрофлоту» обратил вниманиe, что за корректность оформления билета отвечает не пассажир, а перевозчик, и призвал «отменить произведенное аннулирование брони на предстоящие рейсы и возместить убытки пассажирам». По мнению организации, такое решение подтвердит и укрепит репутацию авиакомпании как надежного перевозчика, уважающего и соблюдающего права потребителей.

Несколько сотен россиян купили на днях билеты в Таиланд по цене в несколько раз дешевле обычных. За перелет из Екатеринбурга в Пхукет и обратно они заплатили всего по 20 тысяч рублей, однако вскоре получили от авиакомпании уведомления об аннулировании билетов.