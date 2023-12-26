Адвокат рассказал, сколько лет тюрьмы грозит снимавшим атаку на Феодосию Адвокат Исаев: снимавшим атаку на Феодосию грозит 20 лет тюрьмы за госизмену

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снимавшим атаку ВСУ на Феодосию грозит до 20 лет тюрьмы по ст. 275 УК РФ (Государственная измена), рассказал NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. Он отметил, что ответственность может наступить, если будет доказано, что опубликованные фото- и видеоматериалы нанесли ущерб РФ.

Деяние может подпадать под действие ст.275 УК РФ (Госизмена), наказание включает в себя лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет. Если снимающие обстрел размещением видеоматериалов в интернете помогли стороне противника зафиксировать и доказать нанесенный России ущерб, то выводы должно сделать следствие, и они могут быть весьма неутешительными, — добавил Исаев.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что один человек погиб, двое получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины на Феодосию в ночь на 26 декабря. По его словам, повреждения получили шесть зданий. Транспортная инфраструктура работает в штатном режиме и ограничений по пассажирским перевозкам нет, уточнил он.

В Минобороны РФ рассказали, что из-за взрыва большой десантный военный корабль «Новочеркасск» получил повреждения. В ведомстве пояснили, что украинские ВВС атаковали порт с помощью авиационных управляемых ракет. В ходе противовоздушного боя в районе населенного пункта Жовтень были уничтожены два украинских фронтовых бомбардировщика Су-24, осуществивших пуск ракет по Феодосии.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что ВСУ пытались атаковать Феодосию со стороны Одессы, выпустив оттуда надводные дроны и группы диверсантов. Он не исключил, что ВСУ могли действовать из любой точки побережья Черного моря, подконтрольного Киеву.