Адвокат рассказал, какой срок грозит стрелявшему в подмосковных полицейских Адвокат Исаев: стрелявшему в подмосковных полицейских грозит пожизненное лишение свободы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стрелявшему в подмосковных полицейских грозит пожизненное лишение свободы, рассказал NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. Эксперт отметил, что окончательный приговор будет базироваться на санкциях, предусмотренных ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Из того, что мне известно, здесь налицо нарушение обвиняемым статей 222 УК РФ (незаконное ношение оружия и боеприпасов) и 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Плюс открывший по сотрудникам полиции огонь является подозреваемым по ст.163 УК РФ (вымогательство). На мой взгляд, в данном случае окончательный приговор будет базироваться на санкциях, предусмотренных ст.317 УК РФ, максимальный размер наказания по которой составляет пожизненное лишение свободы, — отметил Исаев.

Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на правоохранительные органы, что один сотрудник полиции убит, другой получил огнестрельное ранение при задержании злоумышленников в подмосковной деревне Анциферово. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Один из подозреваемых задержан.

Стрельба произошла в ночь на 29 июня. Стражи порядка пытались задержать четверых человек, но те открыли огонь. Один из них выстрелил не менее пяти раз.

Представитель ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что 26-летний подозреваемый арестован, с ним проводят следственные действия. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия.

В апреле в Ингушетии трое полицейских были убиты, еще семь силовиков получили ранения в ходе боестолкновения с террористами в зоне проведения контртеррористической операции. Смертельные ранения получили двое прикомандированных сотрудников и местный участковый.

Один из преступников, разыскиваемых за нападения на сотрудников полиции, сдался силовикам. Им оказался Амир Боков 2001 года рождения. МВД Ингушетии объявило вознаграждение в три миллиона рублей за информацию о причастных к нападениям.