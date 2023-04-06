Трое полицейских убиты при перестрелке в Ингушетии РЕН ТВ: в Ингушетии трое полицейских погибли в ходе боестолкновения с террористами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ингушетии трое полицейских погибли в ходе боестолкновения с террористами в зоне проведения контртеррористической операции (КТО), сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, еще семь силовиков получили ранения. Смертельные ранения получили двое прикомандированных сотрудников и местный участковый.

В ночь на 6 апреля ФСБ сообщала о перестрелке в селе Зязиков-Юрт: там в одной из построек забаррикадировались боевики. Данных о числе ликвидированных террористов пока нет, так как режим КТО еще не снят.

Режим контртеррористической операции ввели в Малгобекском районе Ингушетии с 20:00 мск 3 апреля, соответствующее решение принял начальник управления ФСБ по республике.

Как сообщалось ранее, 27 марта неизвестные из автоматического оружия совершили обстрел поста ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. Два сотрудника полиции получили ранения. На следующий день в городе Карабулак обнаружили тело одного из предполагаемых участников нападения с огнестрельными ранениями.

Позднее региональное управление ФСБ объявило в розыск пятерых жителей республики по подозрению в планировании преступлений террористической направленности.