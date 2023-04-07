Участник нападения на полицейских в Ингушетии сдался силовикам

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Один из преступников, разыскиваемых за нападения на сотрудников полиции в Ингушетии, сдался силовикам, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Ранее МВД республики объявило вознаграждение в три миллиона рублей за информацию о причастных к нападениям.

Амир Боков 2001 года рождения сдался сотрудникам полиции. Поиски еще трех человек продолжаются, — сообщил собеседник агентства.

5 апреля в ходе контртеррористической операции в селении Зязиков-Юрт Малгобекского района силовики обнаружили группу боевиков, которые при попытке задержания открыли огонь по полицейским. В результате трое сотрудников полиции погибли, еще восемь получили ранения, боевикам удалось скрыться.

Режим КТО действует в Малгобекском районе Ингушетии. Он был введен 3 апреля после перестрелки группы неизвестных с правоохранителями, при которой один силовик получил ранения.

Также 5 апреля в одном из сел в районе КТО обнаружили тело одного из разыскиваемых за нападение на полицейских, совершенное 27 марта. При боевике нашли автомат с подствольным гранатометом и четыре гранаты.

МВД Ингушетии ранее назвало имена разыскиваемых за нападения на силовиков.