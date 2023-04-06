Режим КТО в Ингушетии: с кем ведёт бой ФСБ, что известно о жертвах Трое полицейских погибли в ходе контртеррористической операции в Ингушетии

Фото: НАК

В ночь с 5 на 6 апреля в селе Зязиков-Юрт Малгобекского района Ингушетии произошла перестрелка между боевиками и силовиками. Первые были блокированы полицией, но смогли прорвать оцепление и скрыться. С обеих сторон есть погибшие. К поиску и задержанию боевиков подключились сотрудники ФСБ. В районе был объявлен режим контртеррористической операции (КТО), который действует до сих пор. Подробности инцидента и последовавшей спецоперации — в материале NEWS.ru.

Где обнаружили боевиков

В РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что 5 апреля в селе Зязиков-Юрт силовики обнаружили группу боевиков. Старший участковый и прикомандированные сотрудники МВД нашли их во время обхода. К месту была стянута бронетехника и бойцы спецназа, жителей близлежащих домов эвакуировали. Четверо боевиков были заблокированы в доме, но при попытке задержания открыли огонь из автоматов, использовали гранаты и смогли скрыться. В регионе был объявлен режим КТО.

Кто погиб и пострадал

По данным МВД РФ, при перестрелке с боевиками погибли трое полицейских. «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что пострадало 11 человек, все они, по информации издания, сотрудники правоохранительных органов.

В полиции заявили, что окруженные боевики оцеплены ФСБ, а обстановка находится под контролем. В то же время источник РИА Новости сообщил, что боевикам удалось скрыться, их ищут. По информации Telegram-канала Mash Gor, нападавшим удалось сбежать от силовиков до того, как к ним прибыло подкрепление. В Управлении ФСБ по Ингушетии заявили, что нападавшие обвиняются в террористической деятельности.

Удалось ли ликвидировать боевиков

В Управлении ФСБ по Ингушетии сообщили, что в заброшенном доме в Малгобекском районе обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, он участвовал в нападениях на полицейских в ночь с 27 на 28 марта. Рядом с телом обнаружили гранатомет, гранаты и автомат Калашникова.

Личность ликвидированного боевика устанавливается. ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ по Ингушетии сообщил, что погибший внешне схож с разыскиваемым полицией Мовсаром Коттоевым 1997 года рождения. Он был объявлен в розыск по подозрению в планировании преступлений террористической направленности.

По данным РИА Новости, режим КТО в Малгобекском районе еще не снят. Информации о числе убитых боевиков пока не приводится. Однако, по данным Telegram-канала Mash Gor, в перестрелке погибли двое боевиков.

Когда произошли нападения на полицейских

В ночь с 27 по 28 марта неизвестные из автоматического оружия совершили обстрел поста ДПС «Волга-14» на границе Ингушетии и Северной Осетии. Два сотрудника полиции получили ранения. На следующий день в городе Карабулак обнаружили тело одного из предполагаемых участников нападения с огнестрельными ранениями.

Днем 3 апреля в Малгобекском районе произошла перестрелка между группой неизвестных и сотрудниками полиции, в результате один из силовиков получил легкое ранение. В этот же день начальник УФСБ по Ингушетии принял решение о проведении КТО на территории Малгобекского района.