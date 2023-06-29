Полицейского из Подмосковья убили при задержании преступников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Один сотрудник полиции убит, другой получил огнестрельное ранение при задержании злоумышленников в подмосковной деревне Анциферово, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Один из подозреваемых задержан.

При задержании злоумышленников был открыт ответный огонь, в результате один полицейский был убит, еще один ранен, — рассказали в правоохранительных органах.

Стрельба произошла в ночь на 29 июня. Стражи порядка пытались задержать четверых человек, но те открыли огонь. Один из них выстрелил не менее пяти раз.

Представитель ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что 26-летний подозреваемый арестован, с ним проводят следственные действия. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия.

В апреле в Ингушетии трое полицейских были убиты, еще семь силовиков получили ранения в ходе боестолкновения с террористами в зоне проведения контртеррористической операции. Смертельные ранения получили двое прикомандированных сотрудников и местный участковый.

Один из преступников, разыскиваемых за нападения на сотрудников полиции, сдался силовикам. Им оказался Амир Боков 2001 года рождения. МВД Ингушетии объявило вознаграждение в три миллиона рублей за информацию о причастных к нападениям.