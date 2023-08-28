Адвокат рассказал, как избежать поборов в школах Адвокат Одоев объяснил, что любые поборы в школах являются незаконными

Школы в России должны быть полностью обеспечены всем необходимым для организации учебного процесса, так как получают на это соответствующее финансирование, объяснил NEWS.ru адвокат Евгений Одоев. В связи с этим, отмечает он, поборы, или всевозможные сборы с принуждением, всегда будут незаконными.

Есть городской и федеральный бюджеты, которые выделяют деньги на все нужды, например, новые парты, ковры, учебники, что угодно. Родителям могут предложить выделить деньги лишь в качестве благотворительной помощи, и они сами должны решить, заняться этой деятельностью или нет, — сказал юрист.

Одоев обращает внимание, что если у школы нет средств на школьные предметы или, например, ремонт, то она сама должна выходить с ходатайством перед администрацией города.

Если деньги требуют с родителей — это фактор вымогательства, которым занимаются правоохранительные органы, поэтому родители могут обратиться в полицию или прокуратуру, — пояснил адвокат.

Он уточнил, что соответствующие органы в таком случае также проведут и финансовую проверку, чтобы уточнить куда ушли деньги, выделяемые государством.

Ранее о незаконности школьных поборов говорил и юрист Василий Воробьёв. Он также отмечает, что на нужды школы должны идти средства из согласованного бюджета. При этом в этот список не входят предметы, которые касаются непосредственно учебного процесса, например учебные пособия и материалы индивидуального использования.