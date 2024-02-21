Адвокат рассказал, что грозит Нюше после скандального концерта в Приморье Жорин: из-за полуголых танцовщиц Нюше может грозить наказание за хулиганство

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Нюша

Певице Нюше может грозить административное наказание из-за полуголых танцовщиц на детском мероприятии во Владивостоке, заявил в беседе с NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, правоохранители «натягивают» аналогичные перформансы на статью о мелком хулиганстве.

Подобное можно квалифицировать как нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Конечно, немного сомнительный выбор нарядов для детского мероприятия. Однако детям, приходившим на концерт, и их отцам в особенности, должно было все понравиться, — отметил он.

Жорин подчеркнул, что общественники в последнее время реализуют все свои консерваторские принципы и взгляды. В данном случае это перебор, считает адвокат. Тем не менее он добавил, что подобное на детском мероприятии действительно может вызвать неоднозначную реакцию.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что после выступления Нюши во Владивостоке местные общественники захотели пожаловаться в прокуратуру. Их возмутили танцовщицы в трусах, которые выступали с певицей на открытии спортивных зимних игр «Дети Приморья». Активист Максим Чихунов подчеркнул, что такое шоу подходит для ночных клубов, а не для открытия детского праздника.

До этого SHOT писал, что сорван российский тур шансонье Михаила Бублика, который был фаворитом народной артистки СССР Аллы Пугачевой. По его информации, концерты музыканта перенесли на полгода вперед из-за проблем с въездом в страну после высказываний о специальной военной операции.