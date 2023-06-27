Адвокат раскрыл, накажут ли россиян за отъезд из РФ на фоне попытки мятежа Адвокат Багатурия: за отъезд из России на фоне попытки мятежа граждан не имеют права наказывать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат Вадим Багатурия заявил NEWS.ru, что граждан РФ за сам факт отъезда из страны на фоне попытки мятежа со стороны ЧВК «Вагнер» не имеют права привлекать к уголовной или административной ответственности. Таким образом он прокомментировал соответствующее предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина, по мнению парламентария подобное поведение «должно быть наказуемое».

УК РФ или КоАП не запрещают гражданам России уезжать из страны в связи с какими-то событиями, кроме одного обстоятельства — если в отношении их проводится расследование, если человек под подпиской о невыезде, под домашним арестом. Под стражей мы брать не будем — оттуда уехать невозможно. Что касается Административного кодекса, лицо может давать обязательство о явке в органы полиции, но за то, что ты куда-то поехал, никакой ответственности не существует, — отметил Багатурия.

Володин во время заседания Госдумы заявил о необходимости проверить, кто уезжал из России на фоне попытки мятежа ЧВК «Вагнер» По его мнению, такие поступки должны быть наказуемы.

Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что уголовное дело о попытке вооруженного мятежа в России прекращено. В ведомстве отметили, что участники противоправных действий прекратили свои маневры, непосредственно направленные на совершение преступления.

Накануне президент России Владимир Путин в обращении к народу сообщил, что попытка вооруженного мятежа в любом случае была бы подавлена. По его словам, организаторы предали народ, а также всех тех, кого втянули в свои действия. Путин подчеркнул, что случившееся играло на руку врагам государства, которые желали, чтобы «солдаты убивали друг друга».

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что прекращение уголовного дела о попытке вооруженного мятежа в России лишний раз доказывает, что президент страны всегда выполняет свои обещания.