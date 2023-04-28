Адвокат объяснил, почему у Блиновской только один шанс избежать тюрьмы Адвокат Багатурия: Блиновская может погасить долг только раз, во второй — тюрьмы не избежать

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Елена Блиновская

У блогера Елены Блиновской только один шанс избежать ответственности за неуплату налогов, в том числе тюремного заключения, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Юрист объяснил, что российское законодательство позволяет подозреваемым в подобных преступлениях полностью погасить задолженность перед государством и не доводить дело до суда, но только однажды.

Блиновская в соответствии с нашим законодательством может погасить налоговую задолженность, тогда ее преследование будет прекращено и дело в суд не поступит, не будет приговора и такое раскаяние не найдет правовой оценки. Если она продолжит совершать налоговые преступления, то тюрьмы не избежать. Не как рецидивистка, а как лицо на общих основаниях: освобождение от ответственности за неуплату налогов дается человеку только один раз, — сказал Багатурия.

Он подчеркнул, что это единственный шанс для женщины избежать ответственности.

Елену Блиновскую задержали 27 апреля в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в размере 918 млн рублей. По данным следствия, блогер получала доходы от реализации в Сети учебных курсов и тренинг-марафонов. Более 43 млн рублей она легализовала, оплатив в том числе автомобиль, который перешел в собственность ее супруга, и устроив праздник в августе 2022 года.