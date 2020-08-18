Адвокат назвала сроки экспертизы причины смерти рэпера Энди Картрайта

https://static.news.ru/photo/7561632c-e1df-11ea-b268-fa163e074e61_660.jpg Энди Картрайт Фото: kkkartrait/instagram.com

Ирина Скурту, адвокат Марины Кохал, подозреваемой в убийстве своего мужа рэпера Энди Картрайта, заявила, что в настоящее время результаты экспертизы причины смерти музыканта не готовы.

По её словам, экспертиза будет идти от одного до двух месяцев.

Там тяжёлая экспертиза, потому что останки человека в плохом состоянии. Не меньше месяца. Когда по внешним признакам нельзя определить, начинаются химические исследования внутренних органов, — сказала женщина «Москве 24».

Кроме того, отметила адвокат, также была проведена экспертиза на наличие повреждений у её подзащитной, вследствие которой не было обнаружено «ни царапины, ни синяка».

Полицейские нашли расчленённый труп Картрайта в квартире на Невском проспекте, 134, в конце июля. Пять пакетов с останками лежали в холодильнике. Вдова музыканта сообщила следователям, что её муж умер от передозировки наркотиками. Она призналась, что расчленила супруга на множество частей и простирала его внутренности.

По её словам, она не хотела для возлюбленного бесславной смерти и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы исчез. Однако, по мнению СК РФ, убийство произошло во время ссоры и Кохал убила супруга «неустановленным способом».

Ранее Ирина Скурту заявила, что публикации в средствах массовой информации о том, что Марина Кохал отравила своего мужа рэпера Энди Картрайта медикаментами, являются слухами, писал NEWS.ru.