Адвокат назвал способы вычисления мошенниками своих жертв

Жертвами мошенников может стать абсолютно любой человек, независимо от пола, возраста, образования. В практике встречались случаи, когда на удочку жуликов попадались даже полицейские и юристы.
Но есть группа риска, которую мошенники чаще всего используют в своих целях. Как правило, это пожилые люди, молодёжь в возрасте 25–30 лет, подростки и безграмотные в юридических вопросах люди, перечислил заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.
Способы вычисления у мошенников самые разные,
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве перед судом предстанет участник группы лжецелителей, от действий которых пострадали 30 человек. Общий ущерб, причинённый их противоправной деятельностью, составил более 45,7 млн рублей.
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