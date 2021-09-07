Адвокат Ивана Сафронова уехал из России из-за уголовного преследования

Адвокат Иван Павлов, защищавший обвинённого в госизмене журналиста Ивана Сафронова и обвинённую в шпионаже Карину Цуркан, уехал из России в Грузию. На эмиграцию пришлось пойти из-за уголовного преследования. Об этом юрист рассказал в своём Telegram-канале.

По его словам, запреты из-за уголовного дела в отношении него не давали работать. Нельзя было пользоваться связью, общаться с подзащитным и некоторыми коллегами. Единственное, что не воспрещалось, — уехать из России.

Павлов четыре месяца искал для своих клиентов надёжных адвокатов. Он сказал, что сотрудники органов следили за ним до самого аэропорта.

Теперь я эмигрант. Пока в Грузии — стране, с которой меня многое связывает. Здесь родилась моя мама, похоронен мой дед, здесь я прожил три года в детстве, ходил в школу, — рассказал юрист.

Он добавил, что продолжит работу, а будущее всё равно связывает с Россией.

Ранее сообщалось, что Басманный суд назначил Ивану Павлову мерой пресечения запрет определённых действий.

Утром 30 апреля в гостиничном номере в Москве, где остановился Павлов, дома у его жены в Санкт-Петербурге и в петербургском офисе адвокатского объединения «Команда 29» прошли обыски. Адвокату вменяют ч. 1 статьи 310 УК — разглашение данных предварительного расследования. Обвинение касается дела бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, которого защищает Павлов. Конкретно в вину адвокату ставятся два момента: передача «Ведомостям» копии постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого по делу о госизмене, а также то, что Павлов в марте этого года рассказал журналистам о появлении в деле его подзащитного секретного свидетеля.