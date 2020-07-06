Адвокат Ефремова собрал доказательства невиновности актёра

https://static.news.ru/photo/753760d0-bfbc-11ea-b50d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сторона защиты Михаила Ефремова собрала достаточное количество доказательств невиновности актёра в ДТП в центре Москвы, которое повлекло смерть человека.

В момент ДТП Ефремов ничего не помнит. Вы же знаете, он был сильно пьян. Я собрал достаточно доказательств его невиновности. Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал — вину всегда признать успеем, — заявил адвокат артиста Эльман Пашаев в эфире телеканала «Россия-24».

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Актёр свою вину в ДТП не признаёт, а намерения артиста выплатить компенсацию семье погибшего были продиктованы исключительно тем, что «в аварии участвовала его машина». Позднее он пояснил, что его неправильно поняли.

Ранее следствие предъявило артисту обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть человека». Отстаивающий права родственников погибшего в аварии с участием Михаила Ерфемова адвокат Александр Добровинский прокомментировал предъявление обвинений актёру, писал NEWS.ru.