Абитуриентам могут разрешить пересдавать профильные ЕГЭ в том же году

https://static.news.ru/photo/03174730-a39d-11ea-89b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Законопроект о получении абитуриентами права пересдавать предметы по выбору в том же году разрабатывается Госдумой, сообщил член комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Евгений Марченко.

Предполагается, что пересдать все госэкзамены можно будет летом того же года до окончания сроков подачи документов в вузы, что позволит не откладывать поступление на следующий год, передаёт РИА Новости. Внесение проекта запланировано на осеннюю сессию Госдумы 2020 года, но, по словам Марченко, существует вероятность внести его до конца весенней сессии, передаёт РИА Новости.

Ведь если ребенок завалил профильную историю, английский язык или литературу, в этом году для него вообще интересующие его факультеты будут закрыты. А он, допустим, с детства мечтает быть экономистом, юристом, историком или журналистом. Мы это считаем несправедливым. Там для них, абитуриентов, такая трагедия, когда они не сдают — я просто видел, как они из-за этого страдают. А зачем? Что нам это даёт? — сказал парламентарий.

Как писал NEWS.ru ранее, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что абитуриенты смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня до 17 августа. По его словам, сроки поступления были установлены такие же, как и в прошлом году, несмотря на то что ЕГЭ в 2020 году будет проводиться позже, чем в 2019 году.