Каждый десятый россиянин тревожится из-за ядерной войны

10% россиян испытывают сильную тревогу по поводу возможного наступления ядерного конфликта. 3% находятся в состоянии постоянного страха. Таковы данные опроса ВЦИОМ. В исследовании участвовали 1,6 тыс. человек старше 18 лет. 36% опрошенных испытывают некоторое беспокойство по этому поводу. 49% респондентов предпочитают не беспокоиться.

При этом 86% российских граждан уверены, что в следующие 2-3 года вооружённого конфликта с применением ядерного оружия не будет.

Невозможным подобный конфликт считают 30% респондентов, а маловероятным — 56%. Однако 71% опрошенных выступили за сохранение имеющегося ядерного потенциала России. Согласно исследованию, 58% россиян высказались за необходимость сохранения ядерного потенциала в перспективе ближайших трёх-пяти лет, 15% проголосовали за его увеличение, а 10% — за сокращение.

В перспективе 26-30 лет 40% россиян уверены в необходимости сохранения имеющегося ядерного потенциала, 17% высказались за увеличение, 13% считают, что его необходимо сокращать.

Ранее ВЦИОМ провёл опрос на предмет отношения россиян к ядерному оружию. 83% респондентов отметили, что Россия нуждается в данном виде вооружений, 31% из них выразили уверенность, что ядерное оружие защитит страну в случае вторжения.