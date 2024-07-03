«+30 по Цельсию»: названы зарубежные курорты с самым теплым морем Тревел-блогер Наталия Ансталь: самое теплое море в ОАЭ, Вьетнаме и на Шри-Ланке

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Среди зарубежных курортов самым теплым морем — до +30 градусов по Цельсию — могут похвастаться ОАЭ, Таиланд, Вьетнам, а также восточное побережье Шри-Ланки, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. Она отметила, что комфортная температура воды зафиксирована в Египте.

За рубежом самая теплая вода в самых жарких странах, особенно в Азии — Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка (восточное побережье). А также Египет и ОАЭ, в последних температура воздуха сейчас +37, а вода в районе 30 градусов, но в июле может прогреться еще сильнее, — заявил Ансталь.

Вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян ранее заявил, что отдых в Турции опасен. Одной из распространенных угроз является повышенный риск травматизации. По его словам, это связано с активными видами спорта, которые зачастую встречаются на местных курортах. Мкртчян призвал не забывать, что отдых в Турции представляет собой не только «лежание на пляже», как думают многие туристы.

Россиянам также объяснили, где можно отдохнуть вместо Крыма. Опасающимся новой атаки ВСУ туристам предложили выбрать побережье Азовского моря в качестве альтернативы. Путешественники также могут подумать о черноморском побережье региона.