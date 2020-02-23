https://static.news.ru/photo/574765e8-566c-11ea-b408-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества состоялся в столице вечером 23 февраля.

По данным пресс-службы Западного военного округа (ЗВО), залпы производились из 72 салютных установок на 16 точках по всему городу. Всего было запущено более 10 тысяч фейерверков 70 видов, в том числе «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка».

Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров. Звуковое сопровождение салюта обеспечила батарея пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны, произведя 30 залпов на Поклонной горе, — передаёт «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Представители ЗВО рассказали, что управление салютом программируется в строгом соответствии со сценарием, а время выстрелов корректируется с точностью до миллисекунд.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин в День защитника Отечества почтил память павших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата.