20% россиян готовы привиться ради поездки за рубеж

https://static.news.ru/photo/e97670be-b609-11eb-b2a3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

20% граждан России готовы поставить прививку от коронавируса только в том случае, если это будет условием их выезда за рубеж. Результаты опроса опубликовало РИА Новости.

Двадцать процентов не привитых от коронавируса граждан утверждают, что сделают прививку, если это станет единственным шансом попасть за рубеж, 18% планируют сделать прививку в любом случае, — говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

42% не будут ставить прививку ни при каких условиях, пятая часть затрудняется ответить. Женщины реже были согласны на вакцинацию ради выезда за границу (18% к 21% соответственно).

Поставят укол в любом случае 14% опрошенных до 34 лет. Более ответственными оказались граждане 35-44 лет (16% — за) и респонденты в возрасте 45 лет и старше — 24%.

Исследование проводилось 13–14 мая, в опросе участвовали 1,6 тысячи совершеннолетних респондентов. В опросе приняли участие жители 406 населённых пунктов из всех федеральных округов страны.

Российские туристы могут с 14 мая без ограничений въезжать в Грецию. Им не нужно будет находиться на карантине при наличии вакцинации или теста.