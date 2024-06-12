«112»: Хайдарова и хирурга его клиники уличили в фальсификации документов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тимур Хайдаров

Telegram-канал «112» опубликовал расшифровку общения хирурга Тимура Хайдарова и врача его клиники Ильи Елагина на тему фальсификации диагноза умершего пациента Петра Гаврилова. По данным канала, причиной обсуждения стала необходимость для медиков убрать из документов слово «сепсис».

«112» писал, что разговор состоялся в день смерти Гаврилова. Как уточнил канал, в обсуждении участвовала супруга Хайдарова Светлана Сильваши, которая и предложила исключить сепсис из диагноза во избежание разбирательства с правоохранительными органами.

Ранее сотрудника столичной клиники пластической хирургии IQ Plastique Хайдарова Илью Елагина отправили под домашний арест до 14 июля. Дело об оказании небезопасных услуг было возбуждено в связи со смертью 36-летнего бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова после операции.

До этого адвокат Олег Пантюшов заявил, что неправомерные действия врачей, работавших в клинике Хайдарова, не означают вину владельца. По словам юриста, следствие должно установить причинно-следственные связи между работой хирургов и наступившими последствиями. На время следствия IQ Plastique обязали прекратить свою деятельность. В связи с постановлением Арбитражного суда Москвы клинику закрыли на 90 дней.