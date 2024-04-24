После гибели пациента приостановлена работа клиники, где трудился Хайдаров Суд в Москве на 90 суток запретил работу клиники, где трудился Тимур Хайдаров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тимур Хайдаров

Клиника IQ Plastique, где работал пластический хирург Тимур Хайдаров, на 90 дней прекратит свою деятельность в связи с постановлением Арбитражного суда Москвы после гибели пациента, сообщает РИА Новости. Причиной ограничений стали претензии к учреждению в рамках дела по административной статье о нарушении требований, необходимых для работы учреждения.

Назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток, — заявила судья.

Проверки в клинике начались в феврале, когда стало известно о гибели 36-летнего пациента — на следующий день после операции у него ухудшилось самочувствие, после чего он вернулся в учреждение. Медики провели ему еще одну операцию, но состояние мужчины вновь ухудшилось. Пострадавшего госпитализировали в оперативном порядке, но вскоре после этого он впал в кому и скончался.

Ранее сообщалось о частичной приостановке деятельности клиники в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после смерти пациента. После этого были назначены судебные экспертизы, в том числе санитарно-эпидемиологическая, технико-криминалистические. В клинике прошли обыски, также следователи допросили руководство учреждения и его сотрудников.