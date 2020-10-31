Звезда «Содержанок» рассказала о романе с лидером группы Tesla Boy

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Актриса Саша Ревенко и лидер группы Tesla Boy Антон Севидов встречаются уже четыре года. Они не отрицают скорое возможное вступление в брак.

Думали, конечно, о свадьбе. Хотела бы семью, но здесь, как говорится, всему свое время. Я за то, чтобы все происходило естественным и ненасильственным путём, — цитирует её «СтарХит».

Ревенко отметила, что не любит спешить, поэтому страшно волновалась, когда Антон увидел ее полуобнаженной на сцене ещё в начале отношений. При этом она не стала комментировать сообщения, что она стала причиной разрыва Севидова с Кариной Истоминой.

Зато Ревенко рассказала, как нежно и трепетно к ней относится 40-летний артист и как это придаёт ей уверенности. Она добавила, что он даже собирает её на кинопробы.

Как писал NEWS.ru, актриса Елизавета Арзамасова выложила в своём Instagram откровенное чёрно-белое фото. Так, звезда сериала «Папины дочки» продемонстрировала поклонникам всю красоту своего молодого тела.

На представленном снимке Арзамасова позирует в чёрном костюме, который плотно облегает её фигуру. Актриса приняла изящную позу, опираясь на лестницу и как бы поправляя локоны.