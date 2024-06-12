Звезда «Карточного домика» оказался на грани разорения Актер Кевин Спейси сообщил, что оказался на грани банкротства

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кевин Спейси

Обладатель двух премий «Оскар», голливудский актер Кевин Спейси рассказал, что оказался на грани разорения. В YouTube-шоу журналиста Пирса Моргана кинозвезда объяснил, что его положению поспособствовали судебные издержки.

Много судебных счетов. На много миллионов, — уточнил Спейси со слезами на глазах.

По словам артиста, он не в состоянии покрыть эти расходы. Звезда сериала «Карточный домик» отметил, что несколько раз уже был готов объявить себя банкротом, но пока ему все же удавалось избежать этой процедуры. Сейчас дом актера в Балтиморе продается на аукционе, а Спейси добавил, что не имеет представления, где ему придется жить.

Кевин Спейси был одним из самых ярких представителей Голливуда в мире кино. Он был удостоен высшей американской кинонаграды «Оскар» за фильмы «Подозрительные лица» и «Красота по-американски». Карьера актера складывалась удачно вплоть до 2017 года, пока его не обвинили в сексуальных домогательствах.

В 2024 году вышел документальный фильм Spacey Unmasked, в котором актеру предъявили новые обвинения в сексуальных преступлениях. Спейси критически отнесся к картине, заявив, что ему дали слишком мало времени на опровержение вменяемых ему действий.