Звезда хита «Экспонат» назвала Шнурова авторитарным лидером

https://static.news.ru/photo/879a3a18-d4d4-11ea-97a1-fa163e074e61_660.jpg Алиса Вокс Фото: alisavox/vk.com

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс, известная по хиту «Экспонат», назвала авторитарным характер лидера коллектива Сергея Шнурова. Именно это, по её словам, в своё время стало причиной её ухода.

По словам артистки, ей было тяжело из-за переменчивого настроения, присущего музыканту.

Сегодня тебя любят, обожают, целуются в дёсны, а завтра при всей группе на тебя орут на пустом месте. Послезавтра тебе звонят пьяные в сопли: «Приезжай, давай поговорим». 17 часов ты сидишь, разговариваешь и не можешь отлучиться ни на секунду, — рассказала Вокс в программе «Star Парад» на «ФАН-ТВ».

Она заявила, что предпочла своё эмоциональное состояние служению «Ленинграду», так как в группе «была напряжённая обстановка, которая угнетала всех».

Впрочем, отметила она, проявлялось это не только в характере Шнурова. Разногласия были и с другой солисткой — Юлией Коган, на место которой, пока та была в декрете, пришла Вокс в качестве сессионной солистки. Однако Шнуров в итоге оставил обеих, после чего начались женские распри. От Юлии постоянно сыпались насмешки и упрёки, пожаловалась Алиса.

Однако эта вражда подвела Коган. После того как Шнуров отдал Вокс одну из песен, та сорвала запись альбома, досрочно покинув Финляндию, где находилась группа. Потом без согласования со Шнуровым девушка пошла вести телепередачу. Когда своенравность напоролась на авторитарность, Коган указали на дверь, рассказала Вокс.

В 2016 году она и сама покинула группу, заявив о начале сольной карьеры. Комментируя её решение, Шнуров тогда заявил, что не умеет работать с «богинями», которых собственноручно лепит из «средних певичек», выводя на уровень звёзд. Те всякий раз быстро «начинают верить в свою божественную природу», посетовал музыкант.

В 2019-м он объявил о закрытии проекта «Ленинград». Однако уже летом 2020 года свет увидел новый клип на песню «Фотосессия», писал NEWS.ru.